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Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 4 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan D.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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