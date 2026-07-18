Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 4 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan D.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın