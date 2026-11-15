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Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Ceylanpınar ilçelerinde hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla saklandıkları adreslerde yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Ceylanpınar ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl 3 ay 15zgün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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