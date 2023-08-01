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Şanlıurfa'da 177 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince durdurulan 2 araçta 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine 2 ayrı aracı durdurdu. Plakası açıklanmayan araçlarda yapılan aramalarda 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçlarda bulunan ismi açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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