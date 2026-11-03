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Şanlıurfa Büyükşehir zabıtası son kullanma tarihi geçmiş bozuk ürünleri imha etti

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıtası, kent genelindeki denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler ele geçirdi. Ele geçirilen ürünler imha edilirken, bu ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmelere yasal işlem başlatıldı ve para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zincir marketler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ve kurtlanmış pirinç, hijyen ürünleri, çocuk bezleri, biber salçası ve nar ekşisi ele geçirildi.

El konulan ürünleri imha eden ekipler, söz konusu ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem başlatarak para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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