Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Rızvaniye Vakfı 4 Yıllık Protokol İmzaladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Rızvaniye Vakfı arasında, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) bölgesinde yer alan ve belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan alanların yeniden kiralanmasına ilişkin 4 yıllık protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Rızvaniye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akbıyık tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, mülkiyeti Mülhak Rızvan Ahmet Paşa Vakfı'na ait olan ve uzun süredir belediye tarafından kullanılan bazı önemli hizmet alanlarının kullanım hakkı 4 yıl süreyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine devredildi. Söz konusu alanlar arasında itfaiye merkezi, şehir içi otobüs garajı ve bakım alanı, engelli koordinasyon merkezi, sosyal yardım birimleri, spor ve yüzme havuzu ile yaş sebze ve meyve hali bulunuyor.

Bu bölgelerin, sosyal hizmetlerin kesintisiz şekilde yürütülmesi ve kentsel altyapının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, protokolün hem kamu yararını hem de vakıf hakkını gözettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Urfamız için hayırlı bir işe vesile olduk. Çok değerli Rızvaniye Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Akbıyık Beyefendi'nin destekleriyle güzel bir anlaşmaya imza attık. Dört yıllık bir protokol hazırladık. Belediyemizin ve vakfımızın hakkını gözeterek, halkımıza hizmetin devam etmesi için bu protokolü imzaladık. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. Sayın Akbıyık'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Rızvaniye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Akbıyık ise kamu hizmetlerinin devamlılığına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "ŞUTİM bölgesi, vakfımıza ait olan bir alan. Daha önceki protokolümüz sona ermişti. Sayın Başkanımızın buradaki hizmetlerin sürmesi yönündeki samimi talebi üzerine, alanı yeniden belediyeye kiraya verdik. Kamu yararına bir projeyi onaylamış olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.