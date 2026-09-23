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Şanlıurfa Bozova'da 15 yaşındaki çocuğun ölümü davasında sanık suçlamaları reddetti

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Şanlıurfa Bozova'da 15 yaşındaki çocuğun ölümü davasında müebbet hapis istemiyle yargılanan sanığın duruşması başladı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık pişman olduğunu söyledi; mahkeme tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı 6 Ocak 2027'ye erteledi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, 15 yaşındaki M.K'nin ölümüne ilişkin, "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Habip Aksoy (20) ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktul M.K'nin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Tuğçe Güllüdağ, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda avukat da hazır bulundu.

"Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen sanık, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Pişman olduğunu belirten Aksoy, "Şakalaşıyorduk, sonucun böyle olacağını bilmiyordum, çok pişmanım." dedi.

Maktulün ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2027'ye erteledi.

Olay

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki atölyede çırak olarak çalışan M.K'nin, aynı iş yerinde çalıştığı Habip Aksoy tarafından 14 Kasım 2025'te yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldığı iddia edilmiş, iç organları zarar gördüğü için tedavi altına alınan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Aksoy, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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