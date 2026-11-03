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Şanlıurfa Birecik'te ev boyarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arkadaşına yardım için evin dış cephesini boyayan kişi, elektrik tellerine temas ederek akıma kapılıp ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişi Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.

Kırsal Mezra Mahallesi'nde arkadaşına yardım etmek amacıyla bir evin dış cephesini boyayan H.A (28) elektrik tellerine temas ederek akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan H.A. Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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