Albüm: Shanghai'da Düzenlenen Fener Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

SHANGHAİ, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki Yuyuan Bahçesi'nde pazartesi günü başlayan Fener Festivali, Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında kentin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
