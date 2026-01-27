Albüm: Shanghai'da Düzenlenen Fener Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
SHANGHAİ, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki Yuyuan Bahçesi'nde pazartesi günü başlayan Fener Festivali, Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında kentin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel