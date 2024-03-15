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Sandıklı'da Sağlık Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu

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Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur, sağlık çalışanlarının özverili gayretlerini takdir ederek iftar programında bir araya geldi. Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.

Sandıklı'da sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi.

Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur, iftar programında, tıp bayramının mesleğin kutsal değerlerini bir kez daha hatırlama ve birlik olma fırsatı olduğunu belirtti.

Mesai arkadaşlarının özverili gayretleri için teşekkür eden Nur, "Sizlerin özverisi, toplum sağlığımızın teminatıdır. Halkımıza sağlık hizmeti sunarken, sizlerle birlikte olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz."dedi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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