Sandıklı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Sandıklı'nın Akharım beldesinde düzenlenen Nevruz Bayramı programına katılan öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi. Etkinlikte ok atma ve ata binme gibi geleneksel aktiviteler yer aldı, dereceye girenlere ödüller verildi.
Atatürk Ortaokulu'ndaki etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.
Programda, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi.
Etkinlikte, ok atma, ata binme, demir dövme yapıldı.
Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy