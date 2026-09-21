Haberler

Sandıklı'da jandarma denetiminde 320 kişi sorgulandı, 5 bin lira ceza uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı'da jandarma denetiminde 320 kişi sorgulandı, 5 bin lira ceza uygulandı
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı, Akdağ Tabiat Parkı, Akharım Mesire Alanı ve Hüdai Kaplıcaları'nda denetim yaptı. 35 personelle 320 kişi sorgulandı, 40 araç trafik ve 25 araç asayiş açısından kontrol edildi; kurallara uymayanlara 5 bin lira idari yaptırım uygulandı.

? Sandıklı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirmesi, kamu düzeninin korunması ve doğal alanların muhafaza edilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

?Akdağ Tabiat Parkı, Akharım Mesire Alanı ve Hüdai Kaplıcaları bölgesinde yapılan uygulamalarda, asayiş olayları, kamu düzenini bozabilecek davranışlar, çevreyi rahatsız edici gürültüler ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüren durumlar kontrol edildi.

Ekipler ayrıca ehliyetsiz veya alkollü araç kullanımı, çevre kirliliği ve orman yangınlarına sebebiyet verebilecek davranışların önlenmesine yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

? Asayiş timleri, asayiş komando timleri ve trafik jandarması timlerinden oluşan 35 personelin görev aldığı denetimler kapsamında 320 şahsın asayiş yönünden sorgulaması, 40 aracın trafik yönünden kontrolü ve 25 aracın da asayiş yönünden kontrolü gerçekleştirildi.

?Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymayanlara toplam 5 bin lira idari yaptırım uygulanırken, uygulamalarda başkaca herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

?Sandıklı Kaymakamlığı, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi

Bu plakaları görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü

77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Boğaz manzaralı evini akrabalarına değil onlara bırakıyor

Vasiyetini açıkladı! Boğaz manzaralı evini onlara bırakıyor
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Eşi tarafından öldürülmeden 2 saat önce bu sözleri paylaşmış!
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

Real Madrid karıştı: Bu ligden...