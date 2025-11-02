Sandıklı'da Huzur Uygulaması: 106 Araç ve 171 Kişi Sorgulandı
Sandıklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerde yaptığı huzur uygulamasında 106 aracı ve 171 kişiyi sorguladı. Trafik nedeniyle 8 bin 848 lira ceza kesilirken, metruk binalar da kontrol edildi.
Sandıklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.
Ekipler, şehrin işlek caddelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 106 aracın ve 171 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi.
Yapılan sorguda trafik yönünden 3 araca 8 bin 848 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler ilçede bulunan metruk binaları da gezerek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını araştırdı.
Huzur uygulamalarının belirli periyotlar ile devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel