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Sandıklı'da bağ evi ve besihanede çıkan yangın söndürüldü

Sandıklı'da bağ evi ve besihanede çıkan yangın söndürüldü
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Sandıklı ilçesinde bağ evi ve besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında hasar oluştu.

? Sandıklı ilçesinde bağ evi ve besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüdai Kaplıcaları mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle tutuşan otlar, yakınındaki bağ evi ve besihaneye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, bağ evi ve besihanede hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
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