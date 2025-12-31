Haberler

Sandıklı Belediyesinden buzlanmaya karşı çalışma yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sandıklı Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı ilçe genelinde tuzlama çalışması yaparak vatandaşların güvenliğini sağladı. Yüksek kesimlerdeki yolların güvenli hale getirilmesi için önlemler alındı.

Sandıklı Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı ilçe genelinde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yüksek kesimler başta olmak üzere cadde, sokak, kaldırım ve merdivenli yollarda vatandaşların güvenliği için yoğun önlem alındı.

Belediye ekipleri, günler öncesinden tamamladığı hazırlıkları kapsamında, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için önlem aldı. Tuz serperek cadde, sokak, kaldırım ve merdivenli yolları güvenli hale getirdi.

Belediye Başkanı Adnan Öztaş, ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül