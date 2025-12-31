Sandıklı Belediyesinden buzlanmaya karşı çalışma yapıldı

Sandıklı Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı ilçe genelinde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yüksek kesimler başta olmak üzere cadde, sokak, kaldırım ve merdivenli yollarda vatandaşların güvenliği için yoğun önlem alındı.

Belediye ekipleri, günler öncesinden tamamladığı hazırlıkları kapsamında, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için önlem aldı. Tuz serperek cadde, sokak, kaldırım ve merdivenli yolları güvenli hale getirdi.

Belediye Başkanı Adnan Öztaş, ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.