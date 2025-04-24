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Sancaktepe'deki Oto Galericiler Sitesinde Yangın Çıktı

Sancaktepe'deki Oto Galericiler Sitesinde Yangın Çıktı
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Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, park halindeki araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde, araçların park halinde olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Bu arada, yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, yanma sırasında patlamaların meydana geldiği duyuldu.

Bazı iş yeri sahiplerinin de siteye gelerek, galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalıştıkları görüldü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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