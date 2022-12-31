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Sancaktepe'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Sancaktepe'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sancaktepe'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sancaktepe'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Takva Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumanın yoğunlaştığı apartmandaki diğer dairelerde bulunan sakinleri merdivenle tahliye etti.

Tahliye edilenlere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sancaktepe İtfaiye Güncel Haberler

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