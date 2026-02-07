Sancaktepe'de silahlı çatışma: 5 yaralı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Olayda 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
CADDEDE SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.