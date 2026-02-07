Haberler

Sancaktepe'de silahlı çatışma: 5 yaralı

Güncelleme:
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Olayda 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CADDEDE SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Teksas'a döndü iyice ortalık. Silahlanma bu kadar kolay olmamalı. Adamlar güpegündüz birbirini tarıyor, olan yine masum vatandaşa oluyor. Caydırıcı cezalar gelmedikçe bu haberlerin sonu gelmez. Geçmiş olsun yaralılara.

Haber YorumlarıŞevki Sünger:

kötü tarafı bu tür olaylar sıradanlaşmaya başladı

