İstanbul'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de seyir halindeki kamyonette başlayan ve bir gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abdurrahmangazi Mahallesi Beyzade Sokak'ta seyir halinde olan 51 BH 438 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark ederek kamyoneti durduran sürücü ve yanındakiler aşağı inerek araçtan uzaklaştı.

Büyüyen alevler sokakta bulunan bir gecekondunun çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, gecekonduda hasar oluştu.