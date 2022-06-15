Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı - Haberler

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Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı

SANCAKTEPE'de minibüsten inip kamyonete binen kişilerden şüphelenen polis, kamyonetin kasasında 12'si çocuk, 15'i kadın 44 mülteci yakaladı.

SANCAKTEPE'de minibüsten inip kamyonete binen kişilerden şüphelenen polis, kamyonetin kasasında 12'si çocuk, 15'i kadın 44 mülteci yakaladı. Kamyonet şoförü A.K. gözaltına alındı.

Sancaktepe Ulubey Caddesi'ndeki bir minibüsten inen 3 kişinin park halindeki bir kamyonete binmeye çalıştığını gören polis ekipleri, şüphelileri bir süre izledi. Kamyonetin yanına giderek kasayı açan ekipler, içeride çok sayıda kişinin olduğunu gördü. Mülteci oldukları tespit edilen 12'si çocuk, 15'i kadın 44 kişi, geri gönderme merkezlerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Polis kamyonet sürücüsü A.K.'yi ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

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