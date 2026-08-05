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Sancaktepe'de Kadınların Kask Kamerasına Yansıyan Sokak Kavgası

Sancaktepe'de Kadınların Kask Kamerasına Yansıyan Sokak Kavgası
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SANCAKTEPE'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SANCAKTEPE'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.50 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerinin saçlarını çekip yumruk atan kadınlar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar ise o sırada bölgeden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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