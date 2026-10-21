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Sancaktepe'de hacizde aracı kaçıran şüpheli, avukata çarpıp yaralayınca tutuklandı

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Sancaktepe'de haciz işlemi sırasında aracı kaçırmaya çalışan şüpheli, görevli avukata çarparak yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, hastaneye kaldırılan avukatın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SANCAKTEPE'de bir araç üzerinde haciz işlemi yapıldığı sırada arabayı kaçıran ve görevli avukata çarparak yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan avukatın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Ekim'de Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, haciz işlemi gerçekleştirmek üzere adrese gelen icra memuru ve avukat, hakkında haciz ve yakalama kararı bulunan araç üzerinde işlem yapmak istedi. Bu sırada araç sahibinin oğlu M.U.A., aracı kapalı otoparktan kaçırmaya çalıştı. Şüpheli, bu sırada görevli avukata çarparak yaralanmasına neden oldu.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan avukat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Avukatın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli M.U.A., 15 Ekim'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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