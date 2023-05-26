Sancaktepe'de engelli vatandaş kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Sancaktepe'de 80 yaşındaki engelli Kerim Gönderiç caddede akülü sandalyesi ile ilerlediği sırada nakliye kamyonunun altında kalarak can verdi. Kaza sonrası şoka giren kamyon şoförü ambulansta tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Saat 14.30 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 80 yaşındaki engelli Kerim Gönderiç, akülü sandalyesi ile cadde üzerinde ilerliyordu. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen 34 BVR 006 plakalı nakliye kamyonunun şoförü Güvenç Güner, caddede durakladığı sırada akülü aracıyla sola doğru manevra yapan Gönderiç, bir anda hareket eden kamyonun altında kaldı.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Gönderiç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası şoka giren kamyon şoförü ambulansta tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.