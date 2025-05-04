Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Özgür Özel'e Yönelik Saldırıyı Kınadı

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Demokrasiye daima sahip çıkacak, siyasete gölge düşürmeye yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasiye daima sahip çıkacak, siyasete gölge düşürmeye yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz."