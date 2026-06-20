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Trafikte türkücü Altunsaray ile tartışıp, takip eden sürücüye gözaltı

Trafikte türkücü Altunsaray ile tartışıp, takip eden sürücüye gözaltı
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Ankara'da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından evine kadar takip edilip tacize uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.

ANKARA'da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı sürücü tarafından takip edildi. Altunsaray'ın üzerine yürüyüp, araçtan inmesini isteyen sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, gözaltına alındı.

Dün yaşanan olayda İsmail Altunsaray, ailesinin de bulunduğu otomobille evine giderken başka bir sürücü ile yol verme meselesinden tartıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün Altunsaray'ı evine kadar takip ettiği iddia edildi. Evin önüne geldiklerinde aracından inen sürücü, Altunsaray'ın üzerine yürüyüp, araçtan inmesini istedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, sürücünün İsmail Altunsaray'ı kolundan çekip, indirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Altunsaray kendisini korumaya çalışırken, araçta bulunan kadının 'Yapma, çocuklar var sakın' diye bağırdığı duyuldu.

Olayın ardından, İsmail Altunsaray polise başvurdu. Polis ekipleri, sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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