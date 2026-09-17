Sanatçı Emel Sayın, KADES için farkındalık çağrısı yaptı

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(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Sanatçısı Emel Sayın'ın Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıtarak farkındalık çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kades ile güvendesiniz. Devlet Sanatçısı Sayın Emel Sayın, KADES uygulamasını tanıtarak farkındalık çalışmalarımıza destek verdi. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Acil durumda KADES'e dokunun, kolluk ekiplerimiz en kısa sürede size ulaşsın" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA