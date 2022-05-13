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Sanat merkezini yardım paketleriyle doldurdular

AA - Omar Marquez - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken savaş bölgelerinden kaçıp Lviv'e sığınan siviller için yurt dışından gönderilen bağışlar, kentteki sanat merkezinin lojistik deposunda gönüllüler tarafından tasnif edilerek dağıtıma hazırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken savaş bölgelerinden kaçıp Lviv'e sığınan siviller için yurt dışından gönderilen bağışlar, kentteki sanat merkezinin lojistik deposunda gönüllüler tarafından tasnif edilerek dağıtıma hazırlanıyor.

AA / Omar Marquez - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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