Sokakta tartıştığı kadını, canlı yayında bıçakla kulağından yaraladı

Bursa'da sanal medyada canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı G.Ö.'yü bıçakla kulağı, yüzü ve göğsünden yaralayan Merve A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Merve A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber - kamera: Barış YILMAZ/BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı