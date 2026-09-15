Haberler

Sanal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı

Sanal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BARTIN'da sanal medya hesaplarından müstehcen paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

BARTIN'da sanal medya hesaplarından müstehcen paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ş.Ç. ve K.Ö.'nün Instagram ve TikTok isimli sanal medya platformlarından müstehcen içerikli görüntüler paylaşarak abonelik sistemi adı altında gelir elde ettikleri tespit edildi. 'Müstehcenlik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan Ş.Ç. ve K.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Apartmanda korkunç olay! 62 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Yapılan şikeyi gözyaşlarıyla anlattı: En az 3 gol ye, yoksa...
Başsavcılık 'İfadeye çağrıldım' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı

"İfadeye çağrıldım" yalanı elinde patladı

Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Milli futbolcuyla yaşadığı aşk 1 ay sürdü!
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını anlattı
İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine darbe! 4 farklı örgütten 39 gözaltı

Terör örgütlerine 11 ilde eş zamanlı baskın
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu