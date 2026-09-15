Sanal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı

BARTIN'da sanal medya hesaplarından müstehcen paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ş.Ç. ve K.Ö.'nün Instagram ve TikTok isimli sanal medya platformlarından müstehcen içerikli görüntüler paylaşarak abonelik sistemi adı altında gelir elde ettikleri tespit edildi. 'Müstehcenlik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan Ş.Ç. ve K.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı