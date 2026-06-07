İstanbul'da "2. Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu" düzenlendi

Bağımlılık Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi işbirliğiyle, "2. Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu" düzenlendi.

İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, sanal kumarın Türkiye'de en hızlı yayılan bağımlılık türlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kumarın artık yalnızca fiziksel mekanlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Ögel, cep telefonları aracılığıyla günün her saatinde erişilebilen dijital platformların riski katladığını ifade etti.

Sanal kumarın yeni neslin karşı karşıya olduğu en önemli bağımlılık alanlarından biri haline geldiğine işaret eden Ögel, özellikle gençlerin hızlı para kazanma arzusu nedeniyle bu sistemlerin hedef kitlesi haline geldiğini kaydetti.

Renkli tasarımlar, anlık bildirimler ve hızlı geri dönüş mekanizmalarıyla dikkati çeken platformların özellikle ilk aşamada kazandırarak güven oluşturduğunu belirten Ögel, "Bir kez kazanan kişi kaybetmeye başladığında da oyunda kalmayı sürdürüyor. Çünkü kayıplarını geri kazanabileceğine inanıyor. Asıl tuzak da burada başlıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ögel, bağımlılığın yalnızca kumarla sınırlı olmadığını, dijital dünyanın yeni bağımlılık biçimlerini sürekli ürettiğini dile getirdi.

Dünyada bağımlılık eğilimlerinin hızla değiştiğini, önümüzdeki yıllarda yeni risk alanlarının ortaya çıkabileceğini ifade eden Ögel, ABD'de gençler arasında farklı bağımlılık türlerinin öne çıktığını, Türkiye'de ise sentetik maddelerin yanı sıra sanal kumarın endişe verici bir hızla yayıldığını aktardı.

Klinik Psikolog Yusuf Babacan da bağımlılığın irade sorunu değil, bir beyin hastalığı olduğunu, tedavi edilmediğinde her geçen gün şiddetlenen patolojik bir duruma evrildiğini belirtti.

Kumar, içki ve benzeri bağımlılıkların beyinde fiziksel değişime yol açtığını söyleyen Babacan, "Bağımlılık kamuoyunda bir nefis mücadelesi gibi algılanıyor. Oysa bağımlılık beynin bazı bölgelerinin işlevselliğini kaybetmesi anlamına geliyor. Beyin ödül merkezi ve kontrol merkezinden oluşur. Kontrol merkezindeki bozulma bağımlılığın gelişmesine neden oluyor. Kontrol merkezi devre dışı kaldığı için kişi kendisini frenleyemiyor. Beynin içsel frenleme sistemi devre dışı kalıyor." diye konuştu.

Babacan, özellikle son dönemde gençler arasında kumar bağımlılığının hızlı geliştiğine dikkati çekerek, online bahis sisteminin ve kumarın özellikle gençleri hedef aldığını vurguladı.