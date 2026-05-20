San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda ölen güvenlik görevlisinin müdahalesinin faciayı önlediği belirtildi

Güncelleme:
ABD'nin San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi Amin Abdullah, saldırganları durdurarak daha büyük bir faciayı önledi ve hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın, saldırganların binanın daha kalabalık bölümlerine ulaşmasını engelleyerek çok sayıda kişinin hayatını kurtardığı belirtildi.

ABC News'in haberine göre, saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, Abdullah'ın saldırı anında kahramanca davrandığını ve daha büyük facianın önüne geçtiğini vurguladı.

Abdullah'ın saldırganlar yanından geçerken tehdidi fark ederek karşılık verdiğini aktaran Wahl, saldırganları geciktirdiğini, dikkatlerini dağıttığını ve binanın daha kalabalık bölümlerine erişimlerini engelleyerek çok sayıda kişinin hayatını kurtardığını kaydetti.

Amin Abdullah'ın kızı Hawaa Abdullah da basına yaptığı açıklamada, babasını "sevgi dolu bir eş, baba, oğul ve amca" olarak tanımlayarak, "Babam benim için bir rol modeldi. O dünyanın en iyi babasıydı." dedi.

Abdullah, babasının her türlü nefrete karşı durduğunu ve toplumdaki herkesi korumak için görevini büyük bir ciddiyetle yerine getirdiğini belirterek, "Toplumumuzun birlik içinde olmasını isterdi. İnsanlara insan gibi yaklaşır, tanımadığı kişilere bile gülümserdi." ifadelerini kullandı.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
