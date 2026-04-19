Haberler

Samsunspor, Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Holse ve Coulibaly'nin golleriyle kazanan Samsunspor, puanını 42'ye yükseltti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Holse ve 56. dakikada Coulibaly kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani'den geldi.

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 42'ye yükseltti. Beşiktaş ise 55 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda İran gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü 10 aracı bu hale getirdi
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı

İnanılmaz derbi! Mourinho 90+1'de ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Tek açıklamasıyla Beşiktaş ve Galatasaraylıları küplere bindirdi

Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler

İddiayı duyan 3 genç kız hemen harekete geçti, olay karakolda bitti