Samsung One UI 8.5 Güncellemesi Video Filtrelerini Kaldırdı

Samsung, One UI 8.5 güncellemesini yayınlarken AirDrop desteği ve gelişmiş kilit ekranı gibi yenilikler sundu ancak stok Kamera uygulamasındaki video filtreleri özelliğini kaldırdı. Kullanıcılar özellikle siyah-beyaz video çekememekten şikayetçi. Samsung henüz resmi açıklama yapmadı, ancak geri bildirimler artarsa filtrenin geri gelebileceği belirtiliyor.

Samsung, One UI 8.5 güncellemesini uyumlu Galaxy cihazlarına yayınlamaya başladı. Güncelleme, AirDrop desteği ve gelişmiş kilit ekranı gibi yenilikler sunarken, stok Kamera uygulamasındaki video filtreleri özelliğini tamamen kaldırdı. Kullanıcılar, özellikle siyah-beyaz video çekmek isteyenler, bu durumdan memnuniyetsiz. Samsung'un bu kararı, One UI 9 beta sürümünde de görülüyor. Şirket henüz resmi açıklama yapmadı. Kullanıcılar, geçici olarak fotoğraf modunda filtre seçip uzun basarak video kaydedebilir veya Galeri uygulamasında sonradan düzenleme yapabilir. Geri bildirimler artarsa, Samsung'un bir sonraki güncellemede filtreleri geri getirmesi bekleniyor.

