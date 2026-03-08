Haberler

Havza'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Havza'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Mert Semiz (20) idaresindeki 55 AUF 282 plakalı otomobil, Ankara- Samsun Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde Şehit Mahmut Top Üst Geçidi'nin ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü Semiz, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Semiz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık

Ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

İran'dan sadece ABD ve İsrail'i değil tüm dünyayı ilgilendiren tehdit