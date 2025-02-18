Samsun Yakakent'te Yol Çöktü, Kaya Parçaları Ulaşıma Engel Oldu

Samsun'un Yakakent ilçesinde, kar ve sağanak dolayısıyla kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.

Yeşilköy-Karaaba kara yolu, ilçede etkili olan kar yağışı ve sağanak dolayısıyla düşen kaya parçalarıyla ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yolun en kısa sürede açılacağı belirtildi.

Bölgede kar yağışı ve sağanak devam ediyor.