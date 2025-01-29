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Samsun Yakakent'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun Yakakent'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 48 yaşındaki F.K. gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.K'nin (48) yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının ikametinde ve aracında yapılan aramada 2 bin 35 gram uyuşturucu yapımında kullanımında madde, 95 uyuşturucu hap, 51 adet sentetik ecza hapı, 2,95 gram sentetik uyuşturucu, 3 esrarlı sigara ve esrar öğütücüsü ele geçirildi.

Operasyonda F.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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