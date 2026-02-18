Yakakent'te sağlık yatırımlarının temeli atıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu ve ilçe protokolü katıldı.

Belediye Başkanı Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, merkezlerin aynı yerleşke içinde hizmet verecek olmasının vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin ulaşmasını sağlayacağını belirterek, yatırımın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Taşyapan da devlet desteğiyle hayata geçirilen projenin ilçenin sağlık kapasitesini artıracağını ifade ederek, Yakakent'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yatırımın tamamlanmasının ardından ilçe halkının modern ve donanımlı bir sağlık kompleksine kavuşmasının hedeflendiği bildirildi.

Tören, dua edilmesi ve temel atılmasıyla sona erdi