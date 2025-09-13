Samsun Yakakent'te Narko Alan Uygulaması: 179 Kişi Sorgulandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında 179 kişi sorgulandı, 50 araç kontrol edildi ve çeşitli trafik cezaları kesildi. Alkollü sürücülere de adli işlem yapıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 179 kişi sorgulandı, 50 araç kontrol edildi.
Uygulamada iki araca toplam 19 bin 527 lira trafik cezası uygulandı, 5 kişiye üzerlerinde bulunan 6 bıçaktan dolayı toplam 14 bin 765 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan 127 promil alkollü olduğu belirlenen bir sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
