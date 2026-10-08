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Samsun Vezirköprü'de samanlık yangınında yaklaşık 7 bin balya saman zarar gördü

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Adatepe Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 7 bin balya saman zarar gördü. Kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımların tutuşturduğu yangın, itfaiye ve orman işletme ekipleri ile vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 7 bin balya saman zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'nde Mehmet Keskin'e ait samanlığın yanında kaynak çalışması yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar samanları tutuşturdu.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yapılan çalışmalar sonucu söndürülen yangında yaklaşık 7 bin balya saman zarar gördü.

Kaynak: AA
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