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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile görüşen Vali Tavlı, ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tavlı, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve protokol üyeleri tarafından Kaymakamlık önünde karşılandı.

Burada Kaymakam İbrahim Civelek'ten ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Tavlı, daha sonra 19 Mayıs Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile görüşen Vali Tavlı, ilçe protokolüyle burada fikir alışverişinde de bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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