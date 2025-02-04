Samsun'un Yakakent İlçesinde Kar Yağışı
Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, mahallelerde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçmesine neden oldu. Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde görülen sağanak ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yakakent ilçesinin Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.
Kar yağışı ile birlikte çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel