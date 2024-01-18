Samsun'un Bafra ilçesinde iki trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza Fatih Mahallesi'nde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Diğer kaza ise Alparslan Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Yaralanan kişiler Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Salih Y. (44) yönetimindeki 55 AKC 930 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Dalaman Sokak'ta Emin Ç'nin (24) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan Emin Ç, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burak Kaan K. idaresindeki 55 JJ 831 plakalı motosiklet ise Alparslan Mahallesi Erbülfezl Elçibey Caddesi'nde Ersin Ç'in kullandığı 06 MCJ 72 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan Ersin Ç, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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