Alaçam'da ramazan çocuk şenliği gerçekleştirildi

Alaçam'da ramazan çocuk şenliği gerçekleştirildi
Alaçam Gençlik Merkezi ve Alaçam Belediyesi tarafından Anneler Parkı'nda gerçekleştirilen çocuk şenliğinde yüz boyama, geleneksel oyunlar ve eğlenceli atölye çalışmaları ile birlik ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

Alaçam Gençlik Merkezi ve Alaçam Belediyesi tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Anneler Parkı'nda çocuk şenliği düzenledi.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar, yüz boyama, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla keyifli anlar yaşadı. Ramazanın birlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinlikte gönüllü gençlerin katkılarıyla çeşitli ikramlar da sunuldu.

Etkinliğin, ramazan ayı boyunca farklı programlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
