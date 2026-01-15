Samsun'da karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi
Samsun'da etkili olan kar yağışı, Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Ormanlık alanlar ve doğal manzaralar dronla görüntülendi.
Samsun'da etkili olan karın ardından Alaçam ilçesinde ormanlık alanlar, beyaza büründü.
Alaçam ilçesinin yüksek kesimleri, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Dağların arasından, ormanın içinden geçen Alaçam ilçesini Sinop'un Durağan ilçesine bağlayan yolda kar altında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Karla kaplanan ve eşsiz manzaralar sunan ormanların görüntüsü, dronla kaydedildi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel