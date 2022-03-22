Samsun'un 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'un 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Demirören Haber Ajansı - Mustafa İnan - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'un 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili

SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kentte özellikle yüksek kesimlerdeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde çarşamba günü için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.


Samsun'un 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Samsun'un 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title