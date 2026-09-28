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Samsun Salıpazarı'nda baraj şantiyesinde kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı

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Samsun Salıpazarı'nda baraj şantiyesinde kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki yapımı süren baraj şantiyesinde 22 yaşındaki işçi, kolunu iş makinesine kaptırarak ağır yaralandı. İlk müdahalesi Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan işçi, Samsun Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı; uzuv kaybı yaşadığı bildirildi.

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesindeki yapımı devam eden içme ve sulama barajı şantiyesinde makineye kolunu kaptıran H.S. (22), ağır yaralandı.

Olay, Salıpazarı ilçesindeki yapımı devam eden içme ve sulama barajı şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede işçi olarak çalışan H.S., bu sırada kolunu iş makinesine kaptırdı. Olayda H.S., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edilen H.S., ameliyata alındı. H.S.'nin uzuv kaybı yaşadığı bildirildi.

Olayın meydana geliş sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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