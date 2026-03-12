Haberler

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Samsun merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 ilde 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler de bulunuyor.

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 250 milyon liralık hacme sahip yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Samsun, Batman, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Tekirdağ ile İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 11 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu ve sim kartı, 3 bilgisayar, 3 USB bellek, ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 tabanca fişeği, 7 uyuşturucu hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
