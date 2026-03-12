Haberler

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Samsun merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i adliyeye çıkarıldı. Operasyonda 250 milyon liralık para hacmi ve dijital materyaller ele geçirildi.

SAMSUN merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından 10 Mart'ta operasyon düzenledi. Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Tekirdağ ve Çanakkale'de yapılan baskınlarla 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 250 milyon liralık para hacmi olduğu belirlendi. Aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden 11'i buğun adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
