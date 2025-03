Samsun Maarif Orkestrası, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel bir performans sergiledi

Bakan Tekin paylaştı: Samsun Maarif Orkestrası'ndan Down Sendromu Farkındalık Günü için özel performans

SAMSUN - Samsun Maarif Orkestrası, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel öğrenciler ve öğretmenleri ile birlikte "Sular Durulur Derler (Çarşamba Türküsü)" eserini seslendirdi. Bu özel performansı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaşarak, "Bakanlık olarak, evlatlarımız için her zaman daha nitelikli ve daha güzel olanı hedefleyerek, onlara güzel bir gelecek sunma gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Samsun Maarif Orkestrası Koordinatörü Cem Gökdemir ve Orkestra Şefi Hasan Erdem Avcı yönetiminde gerçekleştirilen bu özel performansın düzenlemeleri Kadir Özal ve İsmail Tepe tarafından yapıldı. Özel gereksinimli bireylerin sanatla buluşmasını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bu çalışma, dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Milli Eğitim Bakanı da bu anlamlı etkinliği takdir ederek sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Eğitimde fırsat eşitliği ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan paylaşım, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Hepimizin ortak sorumluluğu"

Bakan Tekin yaptığı paylaşımda, "Bugün, farkındalık, sevgi ve eğitimle kardeşliğimize +1 değer kattığımız 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü. Özel çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak ve onları hayat boyu güçlü bireyler olarak geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bakanlık olarak, evlatlarımız için her zaman daha nitelikli ve daha güzel olanı hedefleyerek, onlara güzel bir gelecek sunma gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle, özel öğrencilerimize ve ailelerimize saygı ve sevgilerimi iletiyor; 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.