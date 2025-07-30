Samsun Kavak'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Samsun Kavak'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı
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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ö.S'nin kullandığı 61 AIJ 491 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Kavak ilçesi mevkisinde R.Ş. idaresindeki 35 BYS 881 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan E.Y, Z.F, M.F. ve C.F. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
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