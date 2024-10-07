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Samsun Jandarma'dan 1123 Okul Servisi Sürücüsüne Trafik Eğitimi

Samsun Jandarma'dan 1123 Okul Servisi Sürücüsüne Trafik Eğitimi
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Samsun Jandarma Komutanlığı, '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri' çerçevesinde 1123 okul servisi sürücüsü ve personeline trafik eğitimi verdi. Eğitimin yanı sıra 4 bin 642 okul servisi denetimden geçirildi, 42 sürücüye toplam 85 bin 133 lira trafik cezası uygulandı.

Samsun Jandarma Komutanlığınca 1123 okul servisi sürücü ve personeline, trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 1123 okul servisi sürücüsü ve personeline eğitim verilerek trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Ekipler ayrıca 4 bin 642 okul servisini denetledi, 42 sürücüye 85 bin 133 trafik cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel

Güvenlik Jandarma Eğitim Sağlık Güncel trafik samsun Hukuk

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